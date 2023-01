Berauschter verletzte Polizist und sich selbst

Erinnerungslücken

Dabei schlug er aber mit großer Wucht erneut gegen die Wand, wobei er einen Polizisten an der Hand verletzte. Der Festgenommene gab am Sonntag bei der Vernehmung an, dass er sich an die Tat nicht mehr erinnern könne. Er sei stark alkoholisiert gewesen und habe Drogen eingenommen. Er wird nun mehrfach angezeigt.