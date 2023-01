Kosten, Leute, Material: Bauen für Schatzsucher?

Müssen Finanzreferent LH Thomas Stelzer (ÖVP) und Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) gar auf Schatzsuche gehen (wie in der Karikatur), um all die Pläne noch zu finanzieren? So eine „Horrorzahl“ wie in Braunau dürfe man nicht verallgemeinern, sagt Steinkellner, der auf den aktuellen Baukostenindex mit plus 20 bis 30 Prozent (je nach Bausektor) verweist und der außerdem seit März 2022 schon wieder rückläufig sei. Das echte Problem seien weniger die Kosten, „sondern die Leut’“. Steinkellner fehlen allein in seiner Baudirektion 17 Techniker!