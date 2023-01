Aufwind für neues Kraftwerk in der Wüste

Der saudische Herrscher, Prinz Salman, plant in seinem Land gigantische Bauprojekte, unter denen ein Skiresort wohl als bizarrstes aufscheint. Aber bitte, was heißt schon bizarr? Im Winter liegen im ausgesuchten Gebiet die Temperaturen angeblich zwischen 0 und plus 5 Grad. Kunstschnee soll unter diesen Bedingungen möglich sein, besonders bei trockener Luft - und an trockener Luft sollte in einem Wüstenstaat kein Mangel herrschen.