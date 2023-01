ÖVP-Boykott: Sitzung zu Geschäftsordnung abgesagt

Die ÖVP wiederum schob der SPÖ den Schwarzen Peter zu. Der türkise Fraktionsführer Andreas Hanger meinte in einer Stellungnahme: „Wir waren von Anfang an bereit, den U-Ausschuss ordentlich zu beenden und haben bereits im Dezember zwei Befragungstage und einen Ersatztag angeboten. Dass es nun so weit kommen musste, liegt ausschließlich an der SPÖ und deren Fraktionsführer, der sich nicht einen Millimeter auf die anderen Fraktionen zubewegte.“