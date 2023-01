U-Ausschuss-Ende? Entscheidung vertagt

„FPÖ grundsätzlich für Verlängerung“

Die FPÖ sei grundsätzlich dafür, den U-Ausschuss um einen weiteren Monat zu verlängern, sagte deren Fraktionsführer Christian Hafenecker im Anschluss an eine gemeinsame Sitzung der Fraktionsführer des ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschusses mit dem Vorsitzenden, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Davon hält die ÖVP wenig überraschend nichts, genauso wie von dem Vorschlag, drei weitere Befragungstage im Jänner abzuhalten. „Es ist höchst an der Zeit, dass dieser U-Ausschuss beendet wird“, so ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger.