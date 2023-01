234.000 Euro Strafe für Firmen in Kroatien

„Es ist nicht in Ordnung, ständig die Preise zu erhöhen, während die Regierung den Unternehmen hilft, normal zu arbeiten. Es ist nicht in Ordnung, dass die Regierung die Mehrwertsteuersätze senkt und sich das nicht in den Endpreisen der Produkte widerspiegelt“, sagte der kroatische Wirtschaftsminister Davor Filipović. Die Besuche von staatlichen Inspektorinnen und Inspektoren seien „die besten erzieherischen Maßnahmen“ für jene Unternehmen, die ihre Preise ungerechtfertigt erhöht hätten.