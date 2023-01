Kroatien führt den Euro ein und wird Schengenland

Das EU-Land Kroatien hat in der Neujahrsnacht zwei entscheidende Neuerungen vollzogen: Um Mitternacht führte das Land an der Adria den Euro als Landeswährung ein - und trat zugleich der grenzkontrollfreien Schengen-Zone bei. Beides erleichtert auch Millionen Urlaubern das Leben. Sie müssen kein Geld mehr tauschen und ersparen sich Wechselkursverluste sowie oft stundenlange Wartezeiten an den slowenisch-kroatischen Grenzübergängen. Kroatien ist das 20. Land mit der Gemeinschaftswährung. Ein Euro entspricht 7,5345 Kuna.