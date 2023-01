FPÖ will Kinderbetreuung in der Familie fördern

ÖVP-Bürgermeister machte es vor

Dass Konzepte wie diese in der Praxis nicht nur funktionieren, sondern auch angenommen werden, zeigt sich just am Beispiel des ÖVP-Bürgermeisters Josef Guggenberger, der Ähnliches in der Flachgauer Gemeinde Berndorf bei Salzburg umgesetzt hat. „Ich habe mich gefragt, warum man nur jene unterstützen soll, die ihr Kind extern betreuen lassen, und jene, die die Betreuung in der Familie intern organisieren, leer ausgehen“, erklärt er sein „Berndorfer Modell“. Laut Guggenberger brauche es zwar eine externe, im Sinne der Wahlfreiheit eben aber auch eine leistbare familieninterne Kinderbetreuung. Im vergangenen September wurde eine Reform der Kinderbetreuung des Landes NÖ angekündigt, die ab September gelten soll.