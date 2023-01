„The Last of Us“ bei Sky: Die Schwammerl kommen!

Aus einem erfolgreichen Videospiel einen erfolgreichen Film oder eine gute Serie zu machen, ist schwierig. So schwierig, dass es noch keiner richtig hinbekommen hat - bis jetzt. In „The Last of Us“ kämpft sich der „Mandalorian“-Schauspieler Pedro Pascal mit einer 14-Jährigen durch eine Pilzpandemie. Die HBO-Blockbuster-Serie wird zurecht als die bisher beste Adaption eines Videospiels gefeiert. Abrufbar ist sie hierzulande bei Sky.