Premiere für lang erwartete „The Last of Us“-Serie

„Game of Thrones“-Stars an Bord

Zum Cast gehören Pedro Pascal („Game of Thrones“, „Der Mandalorianer“) als Joel sowie die britische Jungschauspielerin Bella Ramsey („Game of Thrones“, „His Dark Materials“) als Ellie. Craig Mazin („Chernobyl“) und Neil Druckmann („The Last Of Us“-Videospiel) schrieben das Drehbuch und fungierten als Executive Producers. Die Serie ist eine Koproduktion von Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint und Naughty Dog.