Ein neues Abenteuer am anderen Ende der Welt

Die Skisprung-Legende, die in den 90er Jahren in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen je ein Tournee-Springen gewann und damit zum ersten Salzburger Weltcupsieger wurde, lebt in Melbourne, Australien. Seine Freundin Fiona kommt aus „Down Under“, nach sechs gemeinsamen Jahren in Innsbruck wagten sie 2014 einen Neustart. „Ich hatte nichts zu verlieren“, ging der 44-jährige Ex-Adler positiv an die Sache heran. Das Risiko ging auf, schon nach wenigen Wochen bekam er einen Job bei einer Firma, für die er heute noch arbeitet. Begann er einst als Projektmanager, so ist er nun Direktor der Linmag GmbH, die Loks zur Instandhaltung und Reinigung von Gleisen baut.