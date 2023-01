„Wohnschirm“ übernimmt künftig auch Energiekosten

„Niemandem wird der Strom abgedreht“

„De facto wird in Österreich niemandem der Strom oder die Heizung abgedreht, das ist die Zielsetzung“, sagte der Minister, der mit einem „ordentlichen Anstieg der Betroffenen und des Andrangs“ rechnet. Um Unterstützung zu erhalten, können sich betroffene Personen an eine von mehr als hundert Beratungsstellen von Volkshilfe, Caritas, Diakonie und Rotem Kreuz in ganz Österreich wenden.