Lützerath: Aktivisten seilen sich im Rollstuhl ab

In Lützerath in Deutschland setzen sich nach der Räumung durch die Polizei die Proteste der Klimaaktivisten gegen den Braunkohleabbau fort. Im rund 20 Kilometer entfernten Tagebau Hambach wurde ein Schaufelradbagger besetzt. Spektakulär ging es bei einer Autobahnbrücke zu: Denn dort seilten sich Klimaaktivisten in Rollstühlen ab.