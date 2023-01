Starke Schneefälle sorgen für Chaos in Kärnten

Die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) verzeichnete am Montag in der Früh hunderte Einsätze in ganz Kärnten. Zu einem großen Teil sind die Feuerwehren mit umgestürzten Bäumen, die Straßen blockieren, beschäftigt. Die Schneefahrbahn macht vielen Verkehrsteilnehmern, vor allem Lkw-Fahrern, Probleme. So blieben in Klagenfurt einige Busse auf der Schneefahrbahn hängen, was zu Staus und Verzögerungen im Morgenverkehr führt.