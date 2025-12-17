Hubert Schmalix: Plakative Kunst in Stadtgalerie

„Schmalix war ein Maler, der stets im Bewusstsein agierte, dass es die Malerei schon lange vor seiner Zeit gab. In diesem Kontext Neues zu machen, war für ihn, es einfach zu tun. In den konfrontativen 1980er Jahren, als das Interesse an der Malerei weltweit wuchs, war das auch ein Protest. Schmalix, dessen steile Karriere an diesem Punkt begann, war an vorderster Linie“, schreibt Ausstellungskurator Günther Holler-Schuster (Neue Galerie Graz) zur Klagenfurter-Schau, die bis 1. Februar läuft und das Frühwerk ebenso umfasst wie die jüngste Produktion.