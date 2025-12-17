Hubert Schmalix: Plakative Kunst in Stadtgalerie

Klagenfurt: Retrospektive aus dem Nachlass von Hubert Schmalix in der Stadtgalerie, wo sich die „Neue Malerei“ des gebürtigen Steirers farbstark und plakativ ins Blickfeld wuchtet.
Man kann es drehen und wenden wie man will: Entweder man mag seine Kunst, oder eben nicht. Da ist wenig Raum dazwischen. Doch zu welcher Fraktion man sich nun auch zählt. Das Schaffen von Hubert Schmalix (1952 – 2025) ist in seiner einprägsamen Flächigkeit und den zu Plakativem verdichteten Klischees nichts für die visuelle Schmalspur!
Zu Beginn der 1980er Jahre noch Teil der Gruppe „Neue Malerei“ beziehungsweise „Neue Wilde“ (u. a. mit Herbert Brandl, Siegfried Anzinger, Gunter Damisch, Erwin Bohatsch, Alois Mosbacher oder Alfred Klinkan) und über Nacht international bekannt geworden, übersiedelt Schmalix 1987 nach Los Angeles, wo er heuer im März stirbt.
Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit seiner Reizüberflutung und den grellen Bildern aus Kino, Massenmedien, Mode, Pop und Werbung – für den Österreicher in Kalifornien ein fruchtbarer Boden, mehr noch Wachstumsbeschleuniger für ein Œuvre, das zwischen Vergangenheit (Art Deco, Jugendstil) und der Gegenwart mit ihrer Cartoon- und Comic-Kultur zweideutige „Orte der Identifikation“ erschafft, die zur Imagination verführen und zur Läuterung anregen.
„Schmalix war ein Maler, der stets im Bewusstsein agierte, dass es die Malerei schon lange vor seiner Zeit gab. In diesem Kontext Neues zu machen, war für ihn, es einfach zu tun. In den konfrontativen 1980er Jahren, als das Interesse an der Malerei weltweit wuchs, war das auch ein Protest. Schmalix, dessen steile Karriere an diesem Punkt begann, war an vorderster Linie“, schreibt Ausstellungskurator Günther Holler-Schuster (Neue Galerie Graz) zur Klagenfurter-Schau, die bis 1. Februar läuft und das Frühwerk ebenso umfasst wie die jüngste Produktion.
