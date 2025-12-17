Freispruch im Prozess um Erbstreit unter Brüdern

Beim Geld hört sich bekanntlich der Spaß auf, oft auch im Kreise der engsten Familie. So war es auch am 15. Oktober bei einer Verlassenschaftsverhandlung in Neufelden im Mühlviertel geschehen. Dort sei laut Anklage ein 42-jähriger Österreicher so in Rage geraten, dass er seinem älteren Bruder (46) mit den wenig zimperlichen Worten „Wenn du mir das Geld nicht gibst, dann zünd’ ich dir den Hof an!“, gedroht haben soll.