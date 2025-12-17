Rapid? „Drehe gar nicht erst den Fernseher auf!“

„Es ist gerade eine schwierige Phase!“

„Im Oktober habe ich dann als Akademietrainer bei Rapid angefangen und dadurch verfolge ich schon das eine oder andere Spiel. Da merkt man dann, dass man gerne wieder selber unterstützen möchte und helfen“, so Burgstaller. Unterstützung und Hilfe könnten die Rapidler freilich auch tatsächlich gut gebrauchen, gerade von jemandem wie dem als Aktiven stets giftigen und umtriebigen Kärntner. „Es ist gerade eine schwierige Phase, da müssen wir nicht drum herumreden, dass alle sehr unzufrieden sind …“