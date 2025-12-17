Vorteilswelt
Drohte mit Gewalt

Mann (22) verdonnerte Ex-Freundinnen zum Dealen

Kärnten
17.12.2025 11:08
Der 22-Jährige aus Russland vertickte über längere Zeit Cannabis.
Der 22-Jährige aus Russland vertickte über längere Zeit Cannabis.(Bild: AP/Robert F. Bukaty)

Drogenkauf, Dealen und Androhung von Gewalt – mit diesen Anschuldigungen wird ein 22-Jähriger aus Russland nun konfrontiert. Die Polizei war ihm schon seit längerem hinterher.

Die Polizei war dem 22-Jährigen aufgrund von Drogenkauf- und Dealen auf der Spur. Seit Ende September soll der in Villach lebende Mann mehr als 100 Gramm Cannabis von einem Slowenen gekauft haben. Das Kraut habe er in weiterer Folge teurer weiterverkauft.

Drohte mit Gewalt 
200 Gramm hat er einem 16-jährigen Villacher überlassen und wollte, dass er die Drogen für ihn gewinnbringend vertickt. Doch dieser schaffte das nicht gänzlich und blieb dem Drogendealer Geld schuldig. Der Mann drohte ihm mit Gewalt. Und auch seine Ex-Freundinnen verdonnerte der Russe über vier Jahre hinweg zum Dealen.

Bei weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, „dass der 22-Jährige Kokain und Cannabis in den Wohnungen der zwei Ex-Freundinnen hortete.“ Der russische Staatsangehörige war nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

