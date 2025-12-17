Mann (22) verdonnerte Ex-Freundinnen zum Dealen

Drohte mit Gewalt

200 Gramm hat er einem 16-jährigen Villacher überlassen und wollte, dass er die Drogen für ihn gewinnbringend vertickt. Doch dieser schaffte das nicht gänzlich und blieb dem Drogendealer Geld schuldig. Der Mann drohte ihm mit Gewalt. Und auch seine Ex-Freundinnen verdonnerte der Russe über vier Jahre hinweg zum Dealen.