Mann (22) verdonnerte Ex-Freundinnen zum Dealen

Drogenkauf, Dealen und Androhung von Gewalt – mit diesen Anschuldigungen wird ein 22-Jähriger aus Russland nun konfrontiert. Die Polizei war ihm schon seit längerem hinterher.
Die Polizei war dem 22-Jährigen aufgrund von Drogenkauf- und Dealen auf der Spur. Seit Ende September soll der in Villach lebende Mann mehr als 100 Gramm Cannabis von einem Slowenen gekauft haben. Das Kraut habe er in weiterer Folge teurer weiterverkauft.
Drohte mit Gewalt
200 Gramm hat er einem 16-jährigen Villacher überlassen und wollte, dass er die Drogen für ihn gewinnbringend vertickt. Doch dieser schaffte das nicht gänzlich und blieb dem Drogendealer Geld schuldig. Der Mann drohte ihm mit Gewalt. Und auch seine Ex-Freundinnen verdonnerte der Russe über vier Jahre hinweg zum Dealen.
Bei weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, „dass der 22-Jährige Kokain und Cannabis in den Wohnungen der zwei Ex-Freundinnen hortete.“ Der russische Staatsangehörige war nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.