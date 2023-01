Lutzmannsburg mit Rekord bei den Nächtigungszahlen

Der Stolz von Bürgermeister Roman Kainrath über den Erfolg seiner Gemeinde ist mehr als begründet. Der Tourismusort konnte im abgelaufenen Jahr das beste Nächtigungsergebnis seit Bestehen der Sonnentherme vorweisen. In absoluten Zahlen wurden 2022 genau 289.608 Übernachtungen in Lutzmannsburg verzeichnet - ein Rekord! 2019, also vor der Pandemie, waren es noch etwas über 260.000 Nächtigungen gewesen. Besonders im Langzeitvergleich ist die Entwicklung gewaltig: 1992 - noch bevor die Therme eröffnete - wurden gerade einmal 1000 Nächtigungsgäste in Lutzmannsburg gezählt.