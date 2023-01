Fred, der Revoluzzer und beliebte „Pannen-Engel“

Kollege auf Pannenstreifen getötet

Ungern denkt der gebürtige Waizenkirchener an einen Morgen um 2.30 Uhr zurück: „Ich wurde angerufen, weil ein Kollege bei der Arbeit am Pannenstreifen tödlich verunglückt war Auch ich erlebte eine lebensgefährliche Situation auf der Autobahn, als ein Autofahrer auf ein Mitglieder-Auto aufgefahren ist.“ Schöberl konnte rechtzeitig zur Seite springen. „Die schönen Erlebnisse, die Dankbarkeit meiner Kunden überwiegen aber in der Erinnerung.“