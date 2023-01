Mit bunten Socken will Politik die Jugend locken

Interaktives Konzept

Das JugendService des Landes will unter dem Titel „PARTYzipation“ mit einem interaktiven Konzept aus mehreren Modulen erforschen, wie Oberösterreich für junge Menschen ein attraktives Land bleibt und was den Jugendlichen wichtig ist. Die niederschwellige erste Mitmach-Möglichkeit ist das Format „Sock’s ma“: Wer online teilnimmt, bekommt bunte „Happy Socks“. "Neben den digitalen Mitmach-Formaten werden auch Veranstaltungen in den Regionen stattfinden. Außerdem beauftragen wir eine große Jugendstudie“, sagt Hattmannsdorfer, der sich bereits in der Disco Empire in St. Martin mit der Landjugend und im OceanPark in der PlusCity mit zwei Mittelschulklassen traf.