Pakete kamen nie an: Zusteller ließ sie mitgehen!

Da freut man sich auf sein bestelltes Paket, aber es kommt nie an. So erging es in den vergangenen Monaten einigen Kärntnern. Ein 30-jähriger Paketzusteller ließ nämlich sämtliche Packerl mitgehen. Der Mann mit marokkanischer Staatsbürgerschaft wird beschuldigt - und ist auch geständig - im Zeitraum von August 2022 bis Jänner 2023 mehrere Pakete als Zusteller eines Zustellunternehmens veruntreut zu haben. An seiner Wohnadresse im Gemeindegebiet von Velden konnten die Gegenstände - Kleidung und Tabakwaren - sichergestellt werden. Laut Polizei handelt es sich um einen Schaden von mehreren Tausend Euro.