Zuerst Geld und dann den Führerschein verloren

Bei Kontrollen wurde am Donnerstag gegen 21.05 Uhr im Bereich des ehemaligen Grenzübergangs Wullowitz ein 19-jähriger Autolenker aus Pregarten angehalten. Dabei ergab ein durchgeführter Alkotest einen Wert von 1,78 Promille. Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer gab an, dass er zuvor mit einem Freund in Tschechien im Casino war und dort Geld verspielt hatte. Aus Ärger darüber betrank er sich mit Whiskey.