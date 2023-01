Schiedsrichter-Fans sind heute wieder „Linzer“

Warum laufen heute in der Eishalle so viele Schiedsrichter herum?“ , waren die Anhänger von Eishockey-Salzburg am Sonntag vorm Auftaktbully gegen Asiago über zahlreiche Personen in Referee-Jerseys verdutzt. Die dann während dem Spiel die Lounge neben der Eisbulls-Bank zum Schiedsrichter-Fanblock umfunktionierten – und von dort aus 60 Minuten jede Entscheidung der Schiedsrichter und Linesmen bejubelten und die Unparteiischen abfeierten!