Null-Toleranz für Po-Klatscher und blöde Schmähs

Je höher, desto weniger Frauen

Es wird Plakate im gesamten Stadtgebiet geben, aber auch Info-Angebote in Öffis oder auf Sozial Media. Die Kampagne wird auch intern im Magistrat aufgerollt. So erhalten etwa Führungskräfte mehr Genderkompetenz. Übrigens hat die „Krone“ nachgefragt: In der Direktoren-Ebene der Unternehmensgruppe der Stadt Linz gibt es 13 Männer und nur eine Frau; der Frauenanteil in der Verwaltung, beträgt dagegen 51 Prozent.