Sexistische Sprüche im Netz gegen Linzer VP-Obfrau

„Wir behalten uns rechtliche Schritte vor“

In der heutigen Zeit ein absolutes No-Go – so auch für VP-Klubobfrau Elisabeth Manhal: „Wir lehnen die in den sozialen Medien stattgefundene Diskreditierung unserer Chefin und von Frauen generell auf das Schärfste ab. In den Postings wurde eine Grenze überschritten. Frauenfeindliches, sexistisches Gedankengut darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben – hier darf es keine Kompromisse geben, und es gilt, eine klare Haltung einzunehmen. Im konkreten Fall behalten wir uns vor, rechtliche Schritte einzuleiten.“