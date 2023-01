Hoch hinaus mit der neuen Bergbahn in Hinterstoder

Am 24. Dezember bestiegen die ersten Skifahrer die neue 10er-Hössbahn und schickten damit die alte 6er-Gondelbahn in den „Ruhestand“ – vor einem Jahr wurde das neue Projekt im Aufsichtsrat beschlossen. Am 2. Juni 2022 gab die Seilbahnbehörde grünes Licht für die Baugenehmigung. Genau 224 Tage später wurde die neue Bergbahn feierlich mit Vertretern aus Kirche, Politik und dem Wintertourismus eröffnet. Landeshauptmann Thomas Stelzer sagte bei der Eröffnungsfeier: „Wir in Oberösterreich sind mit einer wunderbaren Natur gesegnet, die wir auch gut zu nutzen wissen.“