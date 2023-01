Grapsch-Affäre erhitzt die Gemüter in Bludenz

Untragbares Verhalten

Der Mann wurde seitens der Stadt umgehend in den Urlaub geschickt, zudem ist er von seinen Führungsaufgaben entbunden und in eine andere Abteilung versetzt worden. „So ein Verhalten geht gar nicht. Das darf nicht unter den Tisch gekehrt werden“, betonte Tschann gegenüber dem ORF. Der Mann selbst könne sich zwar an nichts mehr erinnern, habe sich aber entschuldigt.