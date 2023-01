Beim Aussteigen aus dem Lift zusammengekracht

Nicht nur auf der Piste kann es gefährlich werden, auch das Liftfahren hat seine Tücken. Besonders dann, wenn sich jemand rücksichtslos verhält. So geschehen am Dienstagvormittag in Lech: Eine 56-jährige Frau fuhr gemeinsam mit ihrer Tochter (26) mit dem Sechser-Sessellift „Hasensprungbahn“ bergwärts, neben dem Duo saßen eine weitere Skifahrerin und deren Begleiter.