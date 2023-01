Opfer flog für Betrüger von Tirol in die USA

Die Betrüger traten über Soziale Medien mit dem im Raum Kufstein lebenden Mann in Kontakt und gaben sich als eine US-Amerikanerin aus. Sie täuschten ihm falsche Tatsachen vor und überredeten den Deutschen so dazu, mehrmals Geld zu überweisen. Schließlich verleitete die „Amerikanerin“ den Mann sogar zu einem Flug in die USA, um sie dort zu treffen.