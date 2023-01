Skifahrerin (21) in Uniklinik Innsbruck verstorben

Jene 21-jährige Frau, die Ende Dezember bei einem Skiunfall am Golm (Montafon) gegen eine Bretterwand geprallt war, ist ihren Verletzungen erlegen. Das gab die Vorarlberger Polizei am Montag bekannt. Die Skifahrerin starb am 7. Jänner in der Universitätsklinik Innsbruck.