Mutter und Kind auf Zebrastreifen niedergefahren

Es war am Samstag gegen 12.50 Uhr, als eine 52-Jährige aus dem Bezirk Braunau mit ihrem Pkw auf der B147 am Marktplatz in Uttendorf Richtung Mattighofen fuhr. Zu diesem Zeitpunkt überquerten eine 40-jährige und ihre 13-jährige Tochter den Schutzweg auf Höhe der Brauerei Vitzthum, um diesen Richtung „Grüne Zeile“ zu überqueren.