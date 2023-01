19-jähriger Innviertler starb bei Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 22.30 Uhr lenkte ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Zwettl seinen PKW im Gemeindegebiet von Langschlag auf einem Güterweg in Richtung der Landesstraße L172. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug kam ins Schleudern, überschlug sich und prallte in ein Waldstück. Der 19-jährige Beifahrer aus Altheim erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.