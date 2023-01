Wieder Demo gegen Asylunterkunft in Frankenburg

BBU arbeitet an einer Lösung

Bei der Demo wird gefordert, dass ab sofort nur noch 100 Personen in der Unterkunft untergebracht werden sollen und das auch künftig so bleiben soll. Bei der BBU, der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, arbeitet man derzeit noch an einer Lösung, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer: „Ich habe vollstes Verständnis für die Anliegen und Sorgen der Bevölkerung und bin froh, dass wir uns auf eine Verbesserung der Situation verständigen konnten.“