Rendi übernimmt | Schwarzer König

Rendi übernimmt. „Wo ist die Aufregung - ich sehe keine Asylkrise“. Worte der SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner noch beim ORF-Sommergespräch Ende August. Wie sich die Zeiten doch ändern! Bei der SPÖ-Neujahrsklausur in Klagenfurt wurden gestern fünf Aktionspunkte fixiert, mit Migration obenauf. „Rendi macht Asyl nun zur Chefsache“ titeln wir daher in der heutigen „Krone“. An sich wäre Asyl ja das Leibthema des burgenländischen Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil. Aber wenn der statt zur SPÖ-Klausur lieber zu einer Tagung in die Schweiz reist… Dann muss eben Rendi-Wagner übernehmen. Wobei sie von einer „Bodensee-Koalition“ mit Deutschland und der Schweiz sprach. Unter anderem, weil man nicht warten könne, bis alle 27 EU-Staaten einer Meinung seien. Was sonst noch bei der Klausur auffiel? Obwohl Niederösterreich im Jänner wählt, hörte man keine Kampfansage gegen die dort noch mit absoluter Mehrheit regierende ÖVP. Und was fiel dem satirischen „Herrn Nimmerwurscht“ für die heutige „Krone“ auf? Er meint: „In der SPÖ-Spitze macht sich Optimismus breit. Es scheint so, als hätte Doskozil zu lange kein Interview gegeben.“ Sobald er wieder eines gibt, dann herrscht - siehe oben - garantiert wieder Aufregung. Um Asyl. Und Rendi-Wagner!