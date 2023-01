Grüne Flecken statt schneeweiße Pisten im Land

In der Wexl Arena in St. Corona am Wechsel wurde neben dem Skibetrieb auch die Sommerrodelbahn und der Motorikpark in Betrieb genommen. Die Ötscherlifte in Lackenhof am Ötscher führen bis Sonntag am Doppelsessellift „Großer Ötscher“ auch den Fußgängerbetrieb durch und auch am Hochkar können die Skier mit den Wanderschuhen getauscht werden.