Mikl-Leitner präsentierte Arbeitsprogramm für NÖ

„Heute stehen wir am Beginn eines Jahres, von dem noch keiner weiß, was es uns allen noch bringen wird: Politisch, wirtschaftlich und sozial. In Europa, in Österreich und gerade auch in Niederösterreich. Wir befinden uns in einer Zeit, in der unsere Landsleute und Betriebe nach wie vor mit großen Herausforderungen konfrontiert sind“, so Mikl-Leitner zu Beginn. Ihre Aufgabe sei ganz klar, die „Menschen gut durch die Krise zu führen. Zum anderen braucht es Investitionen in Zukunftsfelder, damit die erfolgreiche Entwicklung im Land auch in Zukunft gut weitergehen kann.“