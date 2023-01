Stellantis will Lufttaxi in Serie produzieren

Stellantis, das aus der Fusion von Peugeot und Fiat Chrysler hervorgegangen ist, will abhängig von der Erreichung bestimmter Geschäftsziele Archer bis zu 150 Millionen Dollar an Kapital zur Verfügung stellen. Zudem will der Autobauer seine Beteiligung an Archer über den Zukauf von Aktien am offenen Markt aufstocken, wie die Unternehmen in einer gemeinsamen Stellungnahme am Mittwoch mitteilten.