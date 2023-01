U-Scan: Kompaktes Urinlabor für zu Hause enthüllt

Nach der Sammlung wird die Urinprobe demnach in eine Testkapsel geleitet, wo die chemische Reaktion von einem optischen Modul abgelesen wird. Am Ende jeder Messung kehrt der Kreislauf in die Ruhestellung zurück, die verbleibende Flüssigkeit wird durch einen Abfluss abgeleitet. Die Ergebnisse werden automatisch per WiFi übertragen und die nächste Testkapsel am Injektionspunkt freigelegt. Jede Kartusche ist so konzipiert, dass sie bis zu drei Monate lang Messwerte liefern kann. Ebenso lange soll das Lesegerät mit einer Akkuladung auskommen.