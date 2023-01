Unbekannte sprengen Parkscheinautomaten in Bregenz

Zeugen gesucht

Einen Tag später dann ging es einem Parkscheinautomaten in der Schloßbergstraße an den Kragen - und am Montag war ein Automat in der Riedergasse dran. Zum Einsatz kam wieder ein italienischer Blitzknallkörper (Marke „Super Explosion“). Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Täter die Tatorte mit einem Kleinwagen, möglicherweise einem weißen VW, angefahren und wieder verlassen hat. Zeugen, welche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden ersucht, sich mit der Stadtpolizei Bregenz in Verbindung zu setzen.