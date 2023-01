Rocky ist heuer Niederösterreichs Neujahrsbaby

Das Neujahrsbaby kommt heuer aus der Landeshauptstadt. Nur 30 Minuten nach Mitternacht erblickte Rocky im Universitätsklinikum in St. Pölten das Licht der Welt. Bei seiner Geburt war Rocky 3515 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß. Für Mama Melanie und Papa Michael Benseler aus Wieselburg ist Rocky das dritte Kind. Für den Namen entschieden sich die beiden stolzen Eltern in Anlehnung an Rocky Balboa. Auch Sohnemann Rocky solle ein Kämpfer werden. Rocky wurde aber auch noch eine weitere Ehre zuteil. Er war das erste Baby, für das die eigens komponierte Willkommensmelodie vom Glockenspiel im St. Pöltner Rathaus geläutet hat. Ab sofort wird die Melodie für alle Babys, die in der Landeshauptstadt geboren werden, ertönen.