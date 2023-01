Gleitschirmflug endete nach Bruchlandung im Spital

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck unternahm am 1. Jänner einen Gleitschirmflug vom Brunnkogel im Höllengebirge, Gemeinde Ebensee. Unmittelbar nach dem Start bemerkte er, dass er nicht genügend Thermik hatte und nur ins Tal hätte abgleiten können. Aus diesem Grund versuchte er auf den Gipfel des Brunnkogels zurückzufliegen und dort wieder zu landen. Da er bereits einiges an Höhe verloren hatte, war die Landung am Gipfel nicht mehr möglich.