Brutales Neujahr: Räuber-Duo schlug Opfer nieder

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war am 1. Jänner gegen 5.40 früh zu Fuß unterwegs in Schwanenstadt. In der Nähe einer Tankstelle sprachen ihn dann zwei Personen aus einem Fahrzeug heraus an. Er ging jedoch weiter, aber der Pkw folgte ihm in die Bozener Straße. Anschließend stiegen die beiden unbekannten Männer aus dem Pkw aus und forderten die Geldbörse des 46-Jährigen. Dieser Aufforderung kam er zunächst nach, wehrte sich dann jedoch.