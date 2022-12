Alle Änderungen im Überblick: Das bringt uns 2023

Wohl kein neuer Corona-Lockdown: In Sachen Corona sind im kommenden Jahr keine großen Veränderungen zu erwarten - sofern das Virus nicht wieder mutiert bzw. aggressivere Varianten entstehen. Die 3G-Regel für Besucher und Mitarbeiter in Spitälern, Kuranstalten bzw. Alters- und Pflegeheimen ist bereits gefallen, weiter aufrecht bleibt aber die Maskenpflicht in diesen Einrichtungen. Bundesländer können nach wie vor strengere Maßnahmen ergreifen - so wird in Wien zumindest noch während der kalten Jahreszeit die Maskenpflicht nicht nur in Spitälern und Pflegeeinrichtungen, sondern auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln aufrecht bleiben.