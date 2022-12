Neue Helis: Bundesheer hat ersten AW169 erhalten

Zwei Versionen für das Bundesheer

Doch zurück zu dem Hubschrauber an sich: Die AW169 kommt in zwei Versionen. Von den ersten bestellten 18 Stück werden sechs Stück „B“-Varianten sein, die vor allem zur Schulung von neuen Piloten in Langenlebarn eingesetzt werden sollen. Dies hatte schon im Vorfeld zu Kritik geführt, da hier künftig sehr schwere, große und teure Hubschrauber mit hohen Betriebskosten zur Schulung eingesetzt werden. Die zwölf restlichen Stück der militärischen „M“-Variante sollen in Aigen stationiert und für unterschiedliche Rollen ausgestattet werden: Evakuierung von Verletzten, Truppentransport, aber auch Erdkampf mit Außenbordwaffen.