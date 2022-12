Das kommt auf heimische Betriebe im neuen Jahr zu

Energiekostenzuschuss: Betriebe können einen Zuschuss zu den gestiegenen Energiekosten beantragen. Zunächst wird der aktuelle EKZ 1 (ursprünglich von 1.2. bis 30.9.22) mit einer zweiten Förderperiode von 1. Oktober bis 31. Dezember 2022 verlängert, wofür es eine neue Antragsmöglichkeit geben wird. Ab 1. Jänner 2023 folgt der deutlich erweiterte EKZ 2, bei dem in den ersten beiden Förderstufen bis zu einem Fördervolumen von vier Millionen Euro (bisher nur in Stufe 1 bei Energiekosten bis 700.000 Euro) das Kriterium der Energieintensität von drei Prozent wegfällt. Zudem werden in den Stufen 1 und 2 die Fördersätze von 30 Prozent auf 60 Prozent bzw. 50 Prozent angehoben und weitere Energieträger in die Förderung einbezogen. Zusätzlich werden Kleinst- und Kleinbetriebe weiterhin mit einem Pauschalfördermodell gefördert.