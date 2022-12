Das ändert sich für Autofahrer im neuen Jahr

Vignetten in Ungarn und Slowakei teurer, E-Vignette in der Schweiz

Zum Teil deutliche Preiserhöhungen gibt es mit Jahreswechsel bei den Autobahn-Vignetten in den Nachbarländern. In Ungarn verteuert sich die Monatsvignette für Pkw gleich um 70 Prozent auf 8900 Forint (ca. 21 Euro), die Wochenvignette kostet nun 5500 Forint (umgerechnet etwa 13 Euro), eine Verteuerung um 44 Prozent. Vergleichsweise moderat um fünf Prozent fällt die Preiserhöhung für die Jahresvignette aus, die nun 49.190 Forint (119 Euro) kostet.