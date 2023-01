Gänsehaut und Emotionen: Sprung ins eiskalte Nass

Beim Eintauchen ins Eiswasser setzt Kopf aus

Nach einer kurzen Pause an Land geht es ein zweites Mal in den See, diesmal bis zu den Oberschenkeln. Einen kurzen Augenblick befällt mich leichter Schwindel. Dann bohren sich tausend Nadeln in meine Beine. Noch schlimmer ist es an den Händen. „Das auszuhalten, muss man wirklich üben“, verdeutlicht der Profi. Er trainiert die Finger minutenlang mit Eispacks und Kübeln voller Eiswasser.