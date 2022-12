„Spontaner Zugriff“ führte zu gesuchtem Deutschen

Der 33-jährige Deutsche, der bereits am Mittwoch in einer Wohnung in Wien-Hietzing festgenommen wurde, soll laut Polizei für einen brutalen Überfall in einer Tankstelle in Meidling verantwortlich sein. Ursprünglich war die Polizei in die Wohnung gerufen worden, nachdem ein Nachbar laute Schreie gehört hatte.