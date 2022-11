Mit Pulli in Signalfarbe Tankstelle überfallen

Bewaffneter Raubüberfall am Dienstagabend in Wien: Ziel des Täters war eine Tankstelle im Bezirk Meidling. Der Unbekannte forderte Bares, das er in einer Tragetasche verstaute. Danach ergriff der Räuber, der einen höchst auffälligen Pulli trug, die Flucht.